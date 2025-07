Flávia Alessandra relembra experiência em casa de swing

A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, contou sobre sua experiência em uma casa de swing, durante sua participação no podcast "Surubaum" de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na época, ela estava no ar como Alzira, na novela Duas Caras (2007-2008) e decidiu dispensar a dublê em cenas que envolviam pole dance.

"A ideia era ter uma dublê que fizesse pole dance. Pedi ao Wolf Maya (diretor) : 'Será que não posso tentar aprender? Sei que é difícil, mas já fiz dança na minha vida, queria tentar alguma coisa só para ter uma base'", afirmou.

Na novela, a personagem Alzira tinha uma vida dupla. De manhã era enfermeira e de noite, dançarina de pole dance. Para encarnar na personagem, Flávia contratou uma professora para lhe dar aulas.

Após algumas lições, a professora convidou a atriz para ver uma de suas apresentações em uma casa noturna. "Cheguei antes da apresentação e sentei na frente. Começou um show, vi as pessoas chegando, olhando para mim e pensei: 'Cara, essa me*da é swing'", disse a artista, arrancando risos dos entrevistadores.

Após a apresentação, devido os constantes "assédios" que estava recebendo, Flávia resolveu se retirar do local discretamente. "Quando percebi que eu estava em uma casa de swing, pensei: 'Não vai dar certo'. Fiquei ao lado do segurança até o fim do show e aí fui saindo de fininho".