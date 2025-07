Botafogo terá a estreia de Davide Ancelotti à beira do gramado nesta quarta (16), contra o Vitória

O Botafogo recebe o Vitória, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos. O confronto é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro quer seguir a boa fase e continuar subindo na tabela.

A vitória por 2x0 no clássico contra o Vasco, no sábado (12), melhorou o ânimo do Glorioso após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. O duelo também marcou a estreia, ainda que não oficial, do técnico Davide Ancelotti. O italiano agora estará comandando o time do banco de reservas do Nilton Santos.

O Alvinegro deve entrar em campo com: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan (Gregore) e Marlon Freitas; Artur, Montoro (Santi Rodríguez) e Savarino; Arthur Cabral.

Leia também:

▶ Entregas seguras: nova lei restringe bags a profissionais cadastrados

▶ Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR-101, em São Gonçalo

Já o Vitória vem em péssima fase. Em 18º na tabela, o Rubro-Negro baiano não vence há sete jogos, sendo seis sem balanças as redes. Agora, o clube é comandado pelo técnico Fábio Carille, que fará seu segundo jogo pela equipe.

O provável onze inicial do Leão é: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Ronaldo; Matheuzinho, Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer.

A arbitragem do confronto é de Lucas Casagrande (PR). Os assistentes são Bruno Boschilia (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). O VAR é comandado por Emerson de Almeida Ferreira (MG).