Neymar compra "Batmóvel" avaliado em R$8,3 milhões

O jogador do Santos, Neymar, de 33 anos, chamou a atenção nas redes sociais após adquirir uma réplica de um “Batmóvel”, um carro inspirado no super-herói Batman, da DC Comics, avaliado em cerca de R$ 8,3 milhões. A nova aquisição foi compartilhada pelo atleta no Instagram nesta sexta-feira (11).

O veículo salta aos olhos por causa de sua aparência fora do comum. Além disso, o "Batmóvel" só poderá ser utilizado em propriedades particulares, pois o carro não tem emplacamento nem homologação. Neymar é um dos maiores fãs do super-herói e possui objetos colecionáveis e até mesmo uma tatuagem do Batman nas costas.

Pai pela quarta vez

Há uma semana, no último sábado (5), a influenciadora Bruna Biancardi deu à luz a Mel, sua segunda filha com Neymar e a quarta herdeira do jogador. O jogador é pai de Mavie, de 1 ano, filha com a influenciadora; Helena, de 1 ano, filha com a modelo Amanda Kimberly; Davi Luca, de 13 anos e fruto do relacionamento com Carol Dantas.

