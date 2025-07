Botafogo e Vasco se enfrentam na volta do Brasileirão

Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h30, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Vasco volta a campo 30 dias após seu último compromisso, que foi a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na 12ª rodada do Brasileirão. O grupo recebeu dez dias de folga e voltou às atividades no último dia 23. O técnico Fernando Diniz teve bastante tempo para ajustar a equipe para a partida e o restante da temporada.

Já o Botafogo volta suas atenções para o campeonato nacional depois de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

A eliminação, junto a um mau desempenho da equipe, resultou na demissão do técnico Renato Paiva e na contratação de Davide Ancelotti, que, após anos sendo auxiliar do pai, terá pela primeira vez um trabalho como técnico principal.

Devido a questões burocráticas, o italiano, que já deu os primeiros treinos no Alvinegro, não deve estar na beira do campo mais tarde, e quem deve comandar o time é Cláudio Caçapa, auxiliar fixo da equipe.

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santi Rodríguez (Joaquín Correa ou Cuiabano); Arthur Cabral.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.