Ex de Felipe Ret critica rapper sobre valor de pensão: "Ostenta para tudo, menos para o filho"

A influenciadora digital Anna Estrella, de 27 anos, usou suas redes sociais para criticar o rapper e ex-companheiro Felipe Ret. O ex-casal tem um filho, chamado Theo, de 7 anos de idade.

"Um pai que ostenta para tudo menos para o filho e seu bem estar emocional. Eu nunca vou entender como pensa essa cabeça", disse a influenciadora.

"Uma criança jamais deve ser culpabilizada em seu padrão de vida devido ao divórcio de seus pais. JAMAIS!!! Não existe isso de que com pais casados ele teria uma vida melhor", continuou.

No desabafo, ela ainda afirmou que sua única preocupação é com seu filho. "Lembrando que eu não estou pedindo luxos pra mim não. Theo que merece todos os luxos independente de onde e com quem esteja sim! Se o pai pode ele deve proporcionar sim! Ainda tem uns doidos que não entendem".

Após a repercussão das falas, Anna afirmou que não gostaria de expor a família, não teve outra opção. "Gente e eu juro q isso é meu pesadelo. Eu acho essa exposição familiar muito brega, um mico. Nunca que eu queria nem que 1% disso acontecesse, mas to cansando real de aguardar noção porque quem está sendo penalizado é o meu FILHOOOO", escreveu.

Felipe Ret, de 40 anos, atualmente vive um relacionamento com Agatha Sá, de 24. O músico não falou publicamente sobre o assunto, mas compartilhou nas redes sociais vídeos falando sobre trabalho e saúde mental.

''Se você tem saúde e oportunidade, trabalhe. Consiga o seu dinheiro, digno. É um conselho, de verdade", disse o músico em uma postagem.