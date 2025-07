Prefeitura de Niterói abre inscrições para Colônias de Férias

O mês de julho chegou e, com ele, as férias escolares. Pensando nisso, a Prefeitura de Niterói vai oferecer atividades gratuitas voltadas para crianças e adolescentes em diversos equipamentos públicos. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. A programação é diversa e vai desde atividades recreativas até experiências tecnológicas.

Na Zona Norte, os projetos sociais do Fonseca e Cantagalo terão lazer, educação e inclusão a centenas de crianças e adolescentes nos Espaços Nova Geração (ENGs). A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de recreação, aprendizado e convivência. As atividades acontecem entre os dias 21 e 25 de julho, em parceria com as Regionais do Fonseca e Cantagalo e executado pela Oficina do Parque, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Os participantes poderão aproveitar uma programação diversificada que inclui: esportes, danças, jogos, artes, entre outras atividades recreativas, além de receberem almoço e lanche no local. A colônia de férias será uma excelente oportunidade para os jovens se divertirem enquanto aprimoram suas habilidades, fazem novas amizades e aproveitam o período de férias de forma saudável. As inscrições podem ser realizadas nas secretarias de cada sede (ENG Fonseca: CIEP Anísio Teixeira - Tv. Luís de Matos, 16 e ENG Cantagalo: CIEP Municipal Esther Botelho - Estr. Francisco da Cruz Nunes, 339).

As crianças do bairro do Ingá e redondezas também poderão se divertir enquanto descansam do período letivo. As atividades do Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa, conhecido como MACquinho, vai realizar a quinta edição da sua colônia de férias, executado pelo Instituto Viva Mais. A ideia é levar muita diversão e lazer, promovendo o espírito de cooperatividade, possibilitando o acesso a equipamentos e programas culturais, realizando passeios, brincadeiras e atividades esportivas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, dos dias 21 a 25 de julho. Os participantes receberão ainda almoço e lanche no local. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas https://docs.google.com/forms/d/1T42naJ0klzkxVvf4SZRdUoYY7e2Uu55nV6qS4GAdHMs/viewform?edit_requested=true.

Tecnologia, Interatividade e Meio Ambiente são o foco das Plataformas Urbanas Digitais (PUD) para essas férias. Seja na Engenhoca ou no Viradouro, a criançada de 6 a 12 anos tem um encontro marcado com a diversão, no período de 21 a 25 de julho. Através da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, as plataformas vão oferecer 160 vagas na Colônia de Férias gratuita “Expedição Planeta Água”, com direito a conhecer o aquário do Rio.

As inscrições já estão abertas pelo site https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/. A iniciativa une tecnologia, criatividade e educação ambiental e oferecerá uma experiência lúdica e imersiva, com atividades que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e o protagonismo infantil. Inspirada no tema “Planeta Água – A cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), a colônia visa integrar cultura digital, inovação e educação ambiental, promovendo a conscientização sobre o cuidado com a água e os oceanos e os impactos das mudanças climáticas.

Ao longo de uma semana, as crianças participarão de oficinas interativas, jogos digitais e atividades práticas. Um dos destaques da programação será o Hackaton de Roblox, onde os participantes criarão mundos virtuais e jogos temáticos, conectando soluções criativas às questões ambientais contemporâneas. As atividades também incluem oficinas de criação de personagens, experiências em realidade virtual, palestras e dinâmicas colaborativas. O encerramento da colônia contará com uma visita ao AquaRio Aquário Marinho do Rio de Janeiro, o maior da América do Sul, proporcionando uma vivência sensorial e educativa sobre a diversidade da vida marinha e a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos.