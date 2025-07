Festival de hip hop em São Gonçalo terá seis horas de duração com atrações de peso

No dia 6 de julho (domingo), o São Gonçalo Hip Hop Fest vai reunir grandes atrações do cenário carioca em um festival com seis horas de duração, com música sem parar. A programação bombástica vai reunir dois DJs, nove rappers com trabalhos autorais e participações em produções de peso no mercado sonoro, além de graffiti ao vivo e apresentações de B.Boys (breaking dance). O evento será realizado no Centro de Tradições (Feira Nordestina), localizado na Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, em Neves (quase em frente ao Detran), das 16h às 23h, e terá entrada gratuita.

Quem vai se apresentar

Dom Negrone é MC e rapper renomado e começou sua carreira em São Gonçalo, em 1999. Atuou em projetos como Afro-Rio e colaborou com nomes como Gil (ex-Banda Beijo), Tatiane Medeiros e o grupo Vincent Van Go Go. Com passagens por eventos como Batalha do Real e Festival Oi de Inverno, já dividiu palco com Marcelo D2, MV Bill, Pitty, Black Eyed Peas e outros. É reconhecido pela versatilidade, força vocal e autenticidade no rap nacional.

Daniel Shadow é MC e produtor carioca. Fundou o grupo Cartel MCs, o selo TUDUBOM RECORDS e foi um dos criadores das primeiras rodas de rima do RJ. Produziu os álbuns do Cartel e co-produziu Vivaz e Revel, de Filipe Ret. Lançou os discos solo Tudo ou Nada (2014) e Cores e Cinzas (2024). A série TUDUBOM SESSIONS soma mais de 30 milhões de views no YouTube.

Neo BXD é rapper freestyle da Zona Norte do RJ e ficou conhecido por rimar nos trens e metrôs. Bicampeão estadual (RJ) e semifinalista nacional, o artista soma mais de 100 vitórias em batalhas de rima. Na Batalha do Coliseu (RJ), é chamado de “monstro da Baixada”. Hits como “Não força”, “Influencer”, entre outros, são sucessos nas redes sociais, onde possui centenas de milhares de seguidores.

Old Dirty Bacon é rapper carioca desde 1999, quando começou nas rodas de freestyle da Lapa. Fundou o grupo Tiro Verbal e integrou o Brutal Crew. Em carreira solo, lançou clássicos como Paz, Justiça e Liberdade e colaborou com nomes como Sant, SD9 e Papatinho. Em 2024, lançou o álbum A Origem.

Mr Break é rapper, beatmaker, produtor e diretor musical carioca, atuante desde 2001. Iniciou sua carreira na cena de Madureira e Lapa, marcando presença no Baile do Viaduto e na Batalha do Real com beats autorais. Fundador da Loja de Beats, o primeiro site de venda de instrumentais do Brasil, é referência na produção musical independente e no movimento hip hop da Zona Norte do Rio.

Es7ima é um rapper carioca que vem ganhando destaque no cenário com suas letras fluídas e envolventes, retratando de forma contundente a realidade social. Sua autenticidade e habilidade lírica têm conquistado espaço entre os entusiastas do hip hop.

William Ducontra é compositor e rapper de São Gonçalo, com trajetória iniciada nos anos 1990. Suas letras afiadas e diretas carregam muita crítica social, muitas vezes apresentadas também no formato de poesia. É uma voz potente da cena gonçalense, unindo rap e literatura urbana.

DJ Machintal é DJ e produtor musical reconhecido por sets imersivos e uma pesquisa sonora que transita entre Rap, Soul, Funk, Jazz e Reggae. Usando os toca-discos como instrumento narrativo, conecta passado e presente em apresentações marcantes. Criador das Trip Sessions, lives musicais que viraram eventos presenciais na Lapa (RJ), Machintal também se destaca por remixes e mashups de artistas como Tulipa Ruiz, Aloe Blacc, Hamilton de Holanda e Sandra Sá.

DJ Scooby é referência no hip hop nacional, com uma trajetória sólida nos palcos e nos bastidores. Militante da cultura de rua, atua como produtor e educador, levando sua vivência e conhecimento a eventos e workshops por todo o Brasil.

Rael MDS rapper cria de São Gonçalo, com letras que refletem a vivência e o cotidiano da cidade. Em constante evolução, suas músicas e clipes vêm chamando atenção da galera ligada nas plataformas digitais. No palco do São Gonçalo Hip Hop Fest, apresentará seus trabalhos mostrando a força da cena local.

Siri do Muro (Vinícius Medeiros) é grafiteiro gonçalense desde os anos de 1990. Com mais de 20 anos de carreira, tornou-se referência na área por seus murais realistas. Ele atua em projetos institucionais, culturais e educacionais, espalhando arte e engajamento.

Pluto é referência na cultura Hip Hop. Iniciou sua trajetória pelo graffiti, se destacou no breaking e se tornou multiplicador cultural em oficinas, palcos e projetos sociais. Atua como B.Boy, coreógrafo e curador de projetos relevantes. Já se apresentou em eventos como Rock in Rio, Fórum Social Mundial, Disney Performing Arts e o Festival de Joinville.

Athon é um jovem rapper promissor, cria do Gradim, em São Gonçalo, que vem conquistando atenção através de suas letras e construindo uma história de superação através da cultura hip hop. No palco, ele vai explicar melhor como a música está transformando a sua vida.

O projeto

“O Hip Hop é uma ferramenta de transformação social, um fio condutor para a liberdade de expressão nua e crua das ruas. O São Gonçalo Hip Hop Fest tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento deste movimento cultural, sobretudo em São Gonçalo, um dos berços do movimento no estado do Rio, com artistas de grande representatividade”, explica um dos produtores do evento, o jornalista Patrick Guimarães, também produziu o primeiro festival de hip hop da cidade, em 2005: São Gonçalo in Rap.

Ao longo das últimas décadas, a cidade de São Gonçalo criou fortes vínculos com o movimento hip hop, através de diversos personagens se destacando no cenário nacional, sejam como rappers, grafiteiros, b.boys ou DJs.

“Nossa ideia é oferecer eventos de qualidade. Público a gente sabe que tem, precisamos é criar novas opções de qualidade e facilitar o acesso à população”, diz o publicitário Danilo Pires, outro braço na produção do projeto.

O projeto é uma realidade devido à Politica Nacional Aldir Blanc, Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo e ao Ministério da Cultura. A realização é da Agência Padan Eventos.

Apoio cultural: Instituto Hip Hop Hub / Jornal O CONTEXTO / Jornal RIO PRESS / Podcast Alvinegro / Podcast Café com Fofoca

Serviço:

SÃO GONÇALO HIP HOP FEST

Endereço: Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80, Neves, São Gonçalo (Centro de Tradições, na rua do Detran). Acessos fáceis pela BR-101 (início do trecho Niterói-Manilha, entrada após o Mc Donald’s do antigo Carrefour, atual Atacadão), e pela Rua Oliveira Botelho. Também há linhas de ônibus vindos de diferentes bairros de São Gonçalo, de Niterói e do Rio.

Acessibilidade: O espaço tem estacionamento gratuito e acessibilidade para PCDs.

Data: 6 de julho de 2025.

Horário: 16h às 22h.

Ingresso: o ingresso é gratuito. Censura: 14 anos.

Menores somente acompanhados dos responsáveis legais.

