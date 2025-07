Homem é preso em flagrante após furtar portão no Fonseca, em Niterói

Na madrugada desta quinta-feira (4), policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante um homem acusado de furtar parte de um portão de alumínio na Rua Lopes Cunha, no bairro Fonseca, em Niterói.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada após denúncia feita pelo telefone 190, informando que indivíduos em situação de rua teriam furtado um portão. No local, a vítima, de 35 anos, relatou que teve metade do portão de alumínio de sua residência arrancada e que os ladrões haviam fugido pela Rua Deputado Álvaro Fernandes.

Leia também:

Entenda o que é o Brics, grupo que se reúne a partir de domingo no Rio

Corpo de Juliana Marins será velado e cremado nesta sexta em Niterói

Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar dois suspeitos na Avenida 22 de Novembro. Ambos carregavam partes do portão enroladas em um pano vermelho. Durante a abordagem, um dos indivíduos conseguiu fugir, enquanto o outro foi detido.

O preso, de 38 anos, que já possuía sete anotações criminais anteriores por furto, foi levado à 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por furto.