Fluminense estipula R$ 130 milhões como valor mínimo por Jhon Arias

A diretoria do Fluminense determinou o valor mínimo de R$ 130 milhões para as negociações do atacante Jhon Arias, um dos jogadores mais importantes do clube atualmente. O jogador possui um contrato renovado até 2028, com um salário que ultrapassa R$ 1 milhão. Recentemente, o atacante colombiano tem se destacado no Mundial de Clubes, chamando a atenção de vários times europeus, principalmente depois de ajudar intensamente na classificação do Fluminense para as quartas de final.

Segundo o planejamento da diretoria do Fluminense, foi estipulado um valor mínimo de R$ 130 milhões, que corresponde a cerca de €24 milhões, para iniciar as negociações pela transferência de Jhon Arias. Para a diretoria, a quantia simboliza o desempenho atual do jogador e a sua importância em campo.

Em outro momento, o Tricolor havia negado propostas que variavam entre €10 e €12 milhões (R$ 55 a R$ 75 milhões), vindas de Galatasaray, Feyenoord, Girona e Olympiacos. Entretanto, Arias revelou intenção de jogar em ligas de alto nível no continente europeu, dando prioridade ao Campeonato Europeu e à Champions League. “Quero jogar nas principais ligas e disputar a Champions”, disse o jogador em suas últimas entrevistas.

Arias no Fluminense

O colombiano Jhon Arias foi contratado pelo Fluminense em 2021 por quase R$ 3 milhões. A partir de então, o jogador se tornou uma peça fundamental para o time de Renato Gaúcho. Enquanto ocorrem as movimentações nos bastidores, o Fluminense já iniciou o mapeamento de possíveis contratações, indicando uma chance real de negociação para a próxima janela de transferências, que ocorre no meio do ano.

Em meio a essas possíveis mudanças, o tricolor segue avançando no Mundial de Clubes, apostando em uma mistura de juventude com a sabedoria da experiência. Na disputa desta sexta-feira (4), o time carioca enfrentará o Al-Hilal, nas quartas de final, e mais uma vez o colombiano John Arias é um dos jogadores mais importantes para o jogo.