Paulinho da Viola, aos 82 anos, é internado no Rio para retirada de cisto

O cantor e compositor Paulinho da Viola, de 82 anos, foi internado na Clínica São Vicente, que fica na Gávea, Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (2). A informação foi confirmada pela equipe do artista, que teve que passar por uma cirurgia para retirada de um cisto.

"Paulinho fez uma cirurgia eletiva para retirada de um cisto, nada preocupante. Tudo programado para esse momento de intervalo da turnê. O último show foi no dia 28/6 no Espaço Unimed e o próximo será no dia 02/08 no Rio, na Marina da Glória", dizia o comunicado.

Paulinho da Viola é reconhecido como um dos maiores nomes da música brasileira e tem em sua trajetória ligação com a escola de samba Portela, onde se tornou símbolo de resistência e tradição. Ao longo da carreira o cantor lançou 18 álbuns de estúdio.