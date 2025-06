Prefeita beija Belo na boca durante show de São João na Bahia

Uma situação um tanto quanto diferente marcou o show do cantor Belo, na noite de terça-feira (24), na cidade de Conceição do Jacuípe, na Bahia. Durante o evento que celebrava o São João, a prefeita da cidade, Tânia Yoshida (PSD), deu um beijo na boca do cantor.

Após a apresentação de Belo no palco do "Arraiá do Berimbeu", a gestora foi chamada ao palco para realizar agradecimentos finais e surpreendeu o público, com uma declaração e um selinho no cantor.

“Belo, é um sonho. Eu sou apaixonada pela sua vida. Eu amo de coração. Agora deixa eu te dizer uma coisa: eu não posso sair daqui sem te dar um beijo, viu?”, disse a prefeita, que recebeu permissão do cantor e lhe deu um selinho.

A cena repercutiu nas redes sociais da gestora, que agradeceu a presença de Belo que se apresentou pela primeira vez no São João do município.