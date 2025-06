Família busca informações sobre homem desaparecido em Niterói

Leonardo saiu de casa vestindo blusa e calça pretas, com um casaco preto nas mãos e uma bolsa tiracolo - Foto: Reprodução

Leonardo saiu de casa vestindo blusa e calça pretas, com um casaco preto nas mãos e uma bolsa tiracolo - Foto: Reprodução

Familiares e amigos de Leonardo Pitta, de 48 anos, buscam informações sobre seu paradeiro após ele sair de casa no último sábado (21), no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Segundo Taissa Pitta Lembo, irmã do desaparecido, ele foi visto pela última através de uma câmera de segurança do prédio em que mora com a mãe, por volta das 20h. Na ocasião, Leonardo vestia blusa e calça preta, carregava um casaco preto e usava uma bolsa tiracolo.

Ainda de acordo com Taissa, o irmão levou o celular, mas a família não sabe ao certo se ele estava com algum documento.

"Ele não levou a carteira de motorista porque havia sido assaltado no fim do ano passado e estava sem o documento. Cartão de banco, não sabemos, mas ele costumava usar carteira digital no celular, que era o método mais comum pra ele", explicou a irmã.

A família informou que essa é a primeira vez que Leonardo sai de casa e fica sem dar notícias ou atender o celular. Taissa não soube informar se o irmão faz uso de algum remédio, mas relatou que ele ficou internado entre fevereiro e abril deste ano, em uma clínica.

Familiares já realizaram buscas em hospitais, clínicas e vias públicas. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Leonardo Pitta, pode entrar em contato com o número (21) 99311-8668.