Atriz mirim de São Gonçalo brilha em novela da Globo aos 7 anos

Com apenas 7 anos de idade, a atriz mirim Maya Dias já acumula uma trajetória admirável nas artes cênicas. Desde os 6 meses de vida, Maya participa de campanhas publicitárias e agora se prepara para o seu quarto trabalho profissional.

Com talento precoce e carisma de sobra, Maya Dias segue trilhando um caminho promissor | Foto: Divulgação

Em junho de 2023, Maya brilhou nas telonas ao interpretar a versão infantil de Áurea Rosa no filme “Princesa Adormecida”, adaptação do best-seller de Paula Pimenta. No longa, sua personagem foi vivida na fase adolescente pela atriz Pietra Quintela.

Ainda em 2023, Maya integrou o elenco da série “Reis”, da Record TV, dando vida a Basemate, filha de Abisague (Barbara França) com Salomão (Guilherme Dellorto), reforçando sua versatilidade como atriz.

Maya integrou o elenco da série “Reis”, da Record TV | Foto: Divulgação

Entre março e novembro de 2024, Maya conquistou os palcos no musical de sucesso “A Noviça Rebelde”, interpretando Gretl Von Trapp, a caçula da família Von Trapp. Na montagem, dividiu o palco com Larissa Manoela, que interpretou Liesl, sua irmã mais velha na trama.

Com talento precoce e carisma de sobra, Maya Dias segue trilhando um caminho promissor nas artes, chamando a atenção do público e da crítica por onde passa.