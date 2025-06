Aparição de Virgínia no primeiro ensaio da Grande Rio causa repercussão nas redes sociais

A mais nova rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, fez sua primeira aparição na quadra da escola de samba de Duque de Caxias nesta terça-feira (24). A influenciadora foi recebida com festa e expectativa, mas também com olhares atentos. A nova ocupante do posto de rainha já arriscou alguns passos de samba, que logo bombaram nas redes sociais, depois de serem divulgados pelo perfil ‘Choquei’.

Por meio do Instagram, Virginia não fez questão de esconder a emoção do momento.“Cheguei tremendo de vergonha, mas já me soltei”, disse em um vídeo. Mesmo com o nervosismo do primeiro contato, a famosa mostrou toda a sua empolgação com o desafio e disse que se dedicará ao posto de rainha de bateria. “É tudo novo para mim, mas estou aqui pra aprender e representar com muito carinho”, falou.

Alegria e empolgação da influenciadora não foram o suficiente para contagiar todos os internautas. Mesmo com alguns apoiando a modernização e a escolha da escola, outros deixaram bem claro o desapontamento através de comentários como “vergonha”, “deixaram o samba morrer” e “essa escola está dando um tiro no pé”.

Substituição de Paolla Oliveira por Virginia

A Grande Rio anunciou, no dia 22 de maio, que a atriz Paolla Oliveira deixaria o posto de rainha de bateria e que quem o assumiria seria Virginia Fonseca. A escola de samba alegou que tomou a decisão motivada pelo carisma e popularidade da influenciadora nas redes sociais, além de sua “energia contagiante”. No comunicado oficial, foi destacado que “ela tem tudo a ver com a nossa bateria”. O anúncio causou repercussão imediata