Ator Francisco Cuoco morre aos 91 anos

Um dos maiores atores da televisão brasileira morreu aos 91 anos, nesta quinta-feira (19). Francisco Cuoco estava internado e sedado a cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os familiares confirmaram a morte. Cuoco foi vítima de falência múltipla dos órgãos.

A irmã do artista, Grácia Cuoco, com quem o ator morava, disse que a saúde do seu irmão se agravou em função da idade e de uma infecção decorrente de um ferimento. Nos últimos meses, ele vinha passando por sucessivas internações.

O velório será nesta sexta (20), no Funeral Home, em Bela Vista, São Paulo. O público poderá se despedir do ator das 7h às 15h, mas o enterro será reservado apenas a familiares e amigos próximos.

Legado do ator

Cuoco foi um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, especialmente nas décadas de 1970 a 1990. Reconhecido por interpretar homens fortes, charmosos e de emoções intensas, ele se tornou sinônimo de virilidade na tv brasileira — sem precisar de grandes transformações visuais.

Nascido em 1933 no bairro do Brás, em São Paulo, Cuoco veio de uma família humilde. Ajudava o pai como feirante e, ainda jovem, conciliava o trabalho com os estudos na Escola de Arte Dramática (EAD), que hoje é a EAD da USP. Foi ali que começou nas artes cênicas.

Apesar de ter atuado também no teatro e no cinema, foi na televisão que Cuoco conquistou seu maior reconhecimento. Na Rede Globo, protagonizou novelas históricas como Selva de Pedra, O Astro e Pecado Capital.