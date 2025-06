Esposa de jogador do Botafogo sofre acidente de carro nos EUA

A influenciadora digital Victoria Schneider Telles, esposa do lateral esquerdo do Botafogo, Alex Telles, sofreu um acidente de carro nos EUA. Ela está no país para acompanhar o marido durante a participação do Alvinegro na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Ao relatar sobre a situação, Victoria disse ter vivenciado uma experiência sobrenatural.

“Pegamos um táxi na frente do hotel, estávamos indo e durante o trajeto conversamos sobre várias coisas, e em determinado momento começamos a falar de Deus. Que é maravilhoso, tudo o que fez em nossas vidas. Estávamos exaltando Deus. Foi questão de segundos, o carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou e entrou em uma van, bateu”, disse.

Nem o jogador ou os dois filhos do casal estavam com Victoria no momento do acidente. “Não sei se ele dormiu, se estava bêbado, o que estava acontecendo com aquele homem. Foi assustador, terrível, estamos chocados até agora. A batida foi tão forte, que tivemos até uma falta de memória”, completou.

“A gente sentou na calçada para esperar o socorro. E o detalhe: em nenhum momento o motorista olhou para a gente. Em nenhum momento perguntou se a gente estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E quando a gente sentou na calçada, olhei para dentro do carro e ele estava olhando para a gente assim, [sorrindo]”, disse.

O grupo foi para o hospital para a realização de exames. Por fim, a influenciadora refletiu sobre a situação: “Sinto que ele nos livrou de algo lá na frente”, finalizou.