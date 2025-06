Adriane Galisteu comenta relação com Ayrton Senna e explica briga com família: 'Não é de agora'

Em sua participação na série documental "Barras Invisíveis", a apresentadora Adriane Galisteu voltou a comentar sobre o relacionamento que viveu com Ayrton Senna. Além disso, ela também explicou sobre as brigas com os familiares do piloto [que vieram novamente a tona após o lançamento da série Senna, da Netflix].

Adriane também lembrou aspectos pessoais de Senna que eram pouco conhecidos e refletiu sobre como isso impactou a visão que a família tinha dele.

"A gente tem a obrigação de manter esse cara vivo. Todo mundo conhecia o piloto, o gênio, o dedicado, mas aqui a gente sabia como ele era fora das pistas. Senna era engraçado, simples. Ele era melhor ainda fora das pistas. Era também ciumento, ariano, briguento [...]", declarou a artista.

Galisteu ainda destacou que, mesmo após três décadas, cada vez que compartilha suas memórias ao lado do ex-companheiro, acaba despertando incômodo nos familiares do mesmo. "Sofro um apagamento não é de agora. É da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que eu vivi, mas eu estou viva para contar a minha versão. Quem viveu com o Senna 24h, dormiu, acordou, se divertiu, chorou, fomos eu e ele. Podem fazer o que quiser. Vou continuar sendo indigesta [ao falar] e está tudo bem", afirmou.

"A família só sabia lidar com o Ayrton focado, metódico, sério, que só usava a roupa do patrocinador, com a mãe que fazia a mala dele. Nesse um ano e meio que ficamos juntos, vimos a família dele três vezes. Nos reencontros, Ayrton estava com cabelo grande, barba por fazer... No auge da minha maturidade hoje, sei o quanto isso mexeu com eles. Porque eles conheciam um Senna de um jeito, e ao me conhecer, ele ficou de outro", recordou a apresentadora ao explicar o motivo do incômodo da família de Senna.

Adriane, por fim, também recordou um desentendimento que teve com a irmã do piloto. "A gente estava em Angra dos Reis, eu comentei com o Ayrton que os sobrinhos tinham entupido a privada, porque estavam aprontando. E ele discutiu com as crianças. A irmã dele me disse com todas as letras: 'Ele é um tricampeão mundial, não é homem para resolver problemas normais'. O Senna amou esse momento de poder exercer o papel de tio, de fazer algo comum. Ele falou isso para mim", contou Galisteu, que, apesar do afastamento, declarou estar disposta ao diálogo caso a ex-cunhada deseje conversar. "Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá. Eu gosto de resolver as coisas", disse.