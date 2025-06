Filho de Richarlison nasce e semelhança impressiona internautas: “Nem precisa de DNA”

A influenciadora Amanda Araújo, de 21 anos, deu à luz ao seu primeiro filho com o jogador Richarlison, neste domingo (15), em uma maternidade de Maringá, situada no Paraná, onde Richarlison Jr., veio ao mundo pesando 3,5 Kg. A boa nova foi anunciada por meio do Instagram.

"15.06.2025. Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura", escreveu o atacante da seleção brasileira na legenda. Os comentários na publicação foram repletos de carinho de amigos famosos, “Parabéns, pombin”, escreveu Neymar. “Deus abençoe”, desejou Stephane Matos.

Mas um detalhe não passou despercebido pelos internautas, a semelhança entre pai e filho também virou assunto nas redes sociais. "Nem precisa de DNA o menino é a cara do pai, Deus abençoe, seja bem-vindo pequeno", escreveu um internauta. "Meu Deus hahahahaha. Gente a mulher tirou xerox! Olha esse nariz do papai!", observou um segundo. "Lindeza, o nariz igual, igual mesmo ao do pai, tadinho hahahahaha, mas espero que seja muito saudável e feliz, parabéns para o jogador e a mulher dele, deus ABENÇÕE!", disse um usuário.

Polêmica no nome do bebê

Um mês antes do nascimento do filho, Amanda rebateu as críticas que o nome do filho vinha recebendo. Na época, a influenciadora disse que a escolha foi tomada com carinho e que sentia orgulho dos valores do jogador. "Foi bonito quando ele (Richarlison) disse que queria que nosso filho se chamasse Richarlison, porque lembrei do meu pai... Vejo que é muito legal um filho que enxerga o pai como um herói, como um ídolo, e o Richarlison já é isso para muitas pessoas. Eu fico até emocionada. Essa ligação entre os dois vai ser muito linda, e por mais que seja um nome diferente, que não agrade a todos, agrada a mim. É um nome muito único".