Simone adota galinha presenteada por fã em show na Paraíba

A cantora Simone Mendes viveu um momento inusitado durante sua apresentação no São João de Campina Grande, na Paraíba, na noite da última sexta-feira (13). Surpreendida por um fã que deu uma galinha viva de presente, a artista não só aceitou a ave, como a levou para o hotel e anunciou aos seguidores que pretende adotá-la.

Nos stories do Instagram, Simone mostrou a "nova colega de quarto", já instalada em um canto do quarto do hotel. “Turma, já tô aqui, ó, no meu quarto aqui no hotel, certo? Cheguei, e vejam quem já tá aqui, ó, pronta para dormir”, disse, exibindo a galinha.

A cantora, que fez dupla com a irmã Simaria, contou que ficou surpresa com o presente inusitado.

“Gente, eu já ganhei de tudo na minha vida, mas é a primeira vez na vida que eu ganho uma galinha assim, viva. Já soltei ela, já tá desamarradinha”

Cantora levou a ave para o hotel e compartilhou os primeiros momentos com a “colega de quarto” nas redes sociais | Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Nos vídeos, Simone interage com a ave, oferecendo água e ração. “Ela não vem. Eu vou ter que adestrar você pra gente virar amigas e a gente dormir juntas. Você quer água? Quer? Gente, vou botar ali uma água pra ela, botar um milhozinho, viu? Ela vai dormir aqui”, afirmou.