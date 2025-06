Aproveitando o Dia dos Namorados, Gordão da XJ pede perdão e se declara para ex: 'Meu coração ainda é seu'

O influenciador Gordão da XJ, aproveitou o Dia dos Namorados, nesta quinta-feira (13), para publicar uma homenagem a ex-namorada Nicolle Caroline, com quem terminou há duas semanas. Ele postou diversas fotos do ex-casal e disse ainda amar Nicolle.

"Você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor... e até hoje, a única mulher da minha vida. A gente se afastou, eu sei que tive minhas falhas... e carrego isso comigo todos os dias. Mas se tem uma coisa que nunca mudou, é o que eu sinto por você. Você me conhece como ninguém, e mesmo com os altos e baixos, você sempre esteve do meu lado com amor, paciência e entrega", iniciou a postagem.

"Hoje eu quero pedir desculpa... do fundo do coração. Pelo que falei, pelo que deixei de fazer pelas atitudes que te machucaram. Você merece o melhor do mundo — e eu queria ter sido esse melhor para você, sempre. Sei que o tempo não volta, mas meu sentimento nunca foi embora. E mesmo separados, eu não deixo de te amar. Se um dia você olhar para trás e lembrar de tudo com carinho, saiba que meu coração ainda é seu", completou.

A algumas semanas Gordão da XJ, já tinha desabafado nas redes sociais, dizendo que ainda amava a jovem, mas que, os dois precisam amadurecer para um dia retomar o relacionamento.

"Não foi fácil ter tomado essa decisão, ainda mais com a Nicolle que é uma menina que fez muito bem pra mim, sempre cuidou, sempre fez de tudo... Não foi um adeus, mas sim um até logo. Entreguei na mão de Deus. Ambas as partes precisam amadurecer, somos muito jovens e ainda não sabemos o que queremos", afirmou começando o desabafo.

"Eu e ela não estamos nos falando, mas ela é uma menina do coração bom, está muito chateada porque querendo ou não foi erro de ambas as partes, não houve traição nem da minha parte, nem da dela. Nós estávamos brigados há 15 dias, tentei falar com ela, não consegui, ela tentou falar comigo, mas não nos entendemos".