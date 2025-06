Davi Brito exibe resultado de harmonização facial

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, revelou nesta semana o resultado de um novo procedimento estético: uma harmonização facial focada na mandíbula. O ex-participante do reality show compartilhou imagens do antes e depois nas redes sociais e se disse satisfeito com a mudança. “Ficou muito bom mesmo”, comentou.

Davi contou que o procedimento foi realizado em uma clínica estética localizada em Salvador, na Bahia, e que não sentiu dor durante a aplicação. “Eu estava com medo de fazer, mas foi super tranquilo. Não dói nada”, relatou o baiano, que também revelou ter adiado a intervenção por receio de agulhas.

A harmonização facial é mais um dos cuidados estéticos que o ex-BBB tem adotado desde o fim do programa. Recentemente, Davi também se submeteu a uma lipoaspiração de alta definição (HD), técnica que promove maior definição da musculatura abdominal. O resultado do procedimento também foi divulgado nas redes sociais, onde o ex-brother mostrou o novo contorno corporal.

Com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Davi tem utilizado suas plataformas para mostrar os bastidores de sua rotina pós-BBB, incluindo tratamentos estéticos, compromissos profissionais e momentos de lazer.