Professora de Maricá lança livro na Bienal do Livro Rio 2025

A Bienal do Livro Rio começa a partir desta sexta-feira (13), no Riocentro, com movimentação intensa das editoras. A Editora Chave Mestra programou o lançamento de oito livros inéditos, a presença de mais de 120 autores, palestras e um estúdio de podcast instalado no estande. Considerada uma das maiores editoras de coautoria do país, a editora foi fundada em 2021, transformando histórias reais em livros que inspiram.

Nos lançamentos na Bienal, sempre às 17h, os autógrafos do dia 18 serão com “Inteligência para Crescer”, que tem a professora de Maricá Mychelle Alencar entre autoras, ao lado de Andrea Rangel, Aldenira Mota, Fernanda King e Rosangela Haydem.

“Mais uma página da minha vida está sendo escrita. Vou estar na Bienal como coautora e me sinto honrada e feliz“, diz Mychelle, que é professora municipal, mestre em tecnologias emergentes em educação e doutoranda em Ciências da Educação.

A programação terá também o empresário e escritor Rogério Vale, fundador da Chave Mestra e autor de "Hora de Avançar", que traz reflexões sobre superação e propósito. Ele estará presente no evento no dia 16. No mesmo dia, às 13h, a atração será o lançamento de “Devocional Vida Nova: 100 Dias de Encontro com Deus”, de Jack Pinas e Hosana Pinas. Às 15h, Josete Maria Zimmer autografará “Educomunicação: desafios e possibilidades na era digital”. Já "Empreenda com Propósito" reunirá coautores como os empreendedores Samys Alexandre e Tays Lima, no dia 17.

Equipe da editora | Foto: Divulgação

Outro lançamento programado é "DNA da Prosperidade", que mostra como a comunicação transforma vidas e gera resultados, e contará com presença dos coautores Rafael Pariz e Paulo Guilherme Skora, no dia 19. Também será lançado "O Sucesso é Delas - Empreendedoras que fazem a diferença", dia 20, com trajetórias inspiradoras de conquistas. Entre as coautoras estão Cineid dos Santos Costa e Sandra Damas. Outra atração é o best-seller "O impossível não existe", de Júnior Nunes, que palestrará no estande, no dia 21, às 13h.

Com sede em São Paulo e unidades na Bahia, Paraná, Santa Catarina e em Portugal, a editora já publicou mais de 180 títulos e reúne quatro mil autores, em gêneros como desenvolvimento humano, negócios, finanças, liderança, autoajuda e espiritualidade. Entre os maiores sucessos da editora está o livro “Plano-Mestre para a transformação: trazendo avivamento e reforma para as nações”, a edição em português da obra lançada nos EUA. O autor é Che Ahn, líder sênior da Harvest Rock Church, na Califórnia. A editora mantém iniciativas como a coleção “O Sucesso Existe em Você” (Série DNA) e o selo "Chave Mestra Academy", para publicações acadêmicas, além de investir em novas tecnologias e formatos, como e-books, audiolivros, podcasts, e treinamentos online e parcerias internacionais.