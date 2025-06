Rafa Kalimann e Nattanzinho darão o nome Zuza para a filha; Confira o significado!

Em um chá revelação intimista, nessa terça-feira (10), Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciaram que estão esperando uma menina. O evento ocorreu em uma fazenda e teve seus momentos compartilhados nas redes sociais. Além disso, o casal também anunciou o nome da filha: Zuza

Os famosos, a criança terá o nome de Zuza, em homenagem a avó do cantor, que se chamava Josefina, mas tinha o apelido carinhoso de Zuza pela família. A avó de Nattanzinho faleceu antes da gravidez.

Apesar de um nome incomum, carrega um significado sentimental muito forte e pode ser encarado como um apelido carinhoso, mas não possuiu um significado etimológico próprio.

O anúncio do sexo da criança foi realizado por uma integrante da família, que conseguiu emocionar todos os presentes com um lindo discurso que também mencionava Josefina. "A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas".