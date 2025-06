Idoso diz ser filho de Chico Buarque e entra com ação na Justiça; entenda

Pai de três filhas, o cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, pode ter mais um herdeiro. Ao menos é isso o que investiga a Justiça do Rio, que recebeu uma ação de um homem de 64 anos, morador de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, que alega ser filho do artista e recorreu à ação para investigar a possibilidade.

O suposto filho afirma que a informação lhe foi confessada pela própria mãe. Ela teria escondido a identidade do pai dele até pouco antes de morrer, quando relatou ter se relacionado com Chico na juventude e disse que ele era fruto dessa relação. Ela teria escondido a informação por "medo de repressões e descrédito", de acordo com a ação judicial.

Leia também:

➢ Contas bancárias de Carla Zambelli são bloqueadas a pedido de Moraes

➢ 'Pagode do Adame' fala sobre nova formação, relembra origens em SG e escolhe sucessos favoritos

O homem, agora, espera que a Justiça determine um exame de DNA para comprovar a paternidade. A Vara de Registros Públicos do Rio encaminhou a ação para uma das Varas de Família, onde o processo deve tramitar.

Até a tarde deste sábado (07), a assessoria de Chico Buarque ainda não havia se pronunciado sobre o caso. O cantor, de 80 anos, se recupera de uma cirurgia realizada na última terça (03) para diminuir problemas de pressão intracraniana que ele vinha enfrentando. Chico recebeu alta na quinta (05) e se recupera em casa.