"Viralizou": Prefeita de cidade no Pará gera polêmica ao dançar forró de biquíni

Alguns internautas criticaram a atitude, considerando-a incompatível com o cargo que ocupa - Foto: Reprodução/redes sociais

A prefeita Patrícia Alencar, reeleita com mais de 70% dos votos na cidade de Marituba, no Pará, se envolveu em uma polêmica fora do campo político. Isso porque a gestora "viralizou" nas redes sociais após publicar um vídeo, em seu perfil pessoal, onde aparece dançando forró de biquíni. O registro, porém, foi compartilhado sem autorização e acabou chegando ao público, dividindo opiniões sobre a conduta esperada de uma autoridade pública.

Na gravação, Patrícia aparece dançando a música “Que Pancada de Mulher”, de Xand Avião e Zé Vaqueiro. A prefeita afirma que a publicação foi feita em um perfil privado, com apenas 186 seguidores, e acusa um dos contatos de gravar a tela e repassar o conteúdo a sites e perfis locais.

A divulgação gerou reações imediatas. Alguns internautas criticaram a atitude, considerando-a incompatível com o cargo que ocupa. Outros saíram em defesa da prefeita, ressaltando seu direito à vida pessoal. “Diante do cargo que ocupa, acho desnecessário e desrespeitoso”, escreveu um internauta. Outro respondeu: “Ela estava em casa e não na prefeitura! Ela é linda mesmo!”

Em resposta, Patrícia se manifestou afirmando que a repercussão revelou preconceitos ainda presentes na sociedade e afirmou que não deixará de ser quem é. “Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha”, escreveu.

Ela também afirmou que pretende usar o episódio como ponto de partida para debater machismo e julgamentos sociais. “Depois que viralizou, eu disse: ‘Não. Agora vou fazer do limão uma limonada e vou, sim, combater o machismo e o preconceito, que são tão exacerbados na sociedade de hoje’”, declarou.

Antes de ingressar na política, Patrícia construiu sua trajetória como empresária. Pernambucana e mãe de três filhos, ela sonhava cursar medicina e chegou a entrar na faculdade após meses de estudo, mas decidiu abandonar o curso para seguir no empreendedorismo.

Ao comentar o caso, a gestora ainda reforçou: “Antes de ser prefeita, eu sou a Patrícia”.