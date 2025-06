Bailarina apontada como pivô da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe desabafa: "Criaram uma mentira"

O término inesperado do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe movimentou as redes sociais e gerou uma onda de especulações entre os fãs do casal. Entre os nomes envolvidos nos boatos que circularam após o anúncio da separação, o de Karol Gerez, bailarina que integra o corpo de dança dos shows de Zé Felipe, ganhou destaque como suposta pivô da crise. No entanto, a jovem veio a público negar qualquer envolvimento com o cantor.

Karol Gerez tem 22 anos, é natural de São Paulo e atua como influenciadora digital, modelo e dançarina. Com quase 200 mil seguidores nas redes sociais, ela costuma compartilhar sua rotina de trabalho, coreografias autorais e bastidores das apresentações com a equipe do cantor. A relação profissional entre os dois inclui viagens pelo Brasil e shows internacionais, como os realizados recentemente em Portugal.

Diante da repercussão dos boatos, Karol decidiu se pronunciar nas redes sociais. Em vídeos e publicações, ela afirmou que os rumores sobre um suposto envolvimento amoroso com Zé Felipe são “mentiras acumuladas”.

“Achei que, passando um pouquinho dos dias, isso ia cair no esquecimento da galera, e iriam ver que não era verdade. Mas, infelizmente, não aconteceu”, desabafou. “Criaram uma mentira aqui, outra ali, e isso foi se acumulando. Nem tenho muito o que dizer porque não aconteceu nada.”

Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Zé Felipe comentaram diretamente sobre as alegações envolvendo Karol. O casal, que tem duas filhas e compartilhava momentos da rotina em família nas redes sociais, confirmou a separação recentemente, sem revelar detalhes sobre os motivos do rompimento.