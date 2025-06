Em publicação emocionante, Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam a gravidez nas redes sociais

A influenciadora Rafa Kalimann, de 32 anos, e o cantor Nattanzinho, de 26, anunciaram na noite de terça-feira (03) que estão à espera do primeiro filho do casal. Eles estão juntos desde dezembro de 2024 e compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociais.

Em uma publicação conjunta, eles postaram: "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui". O post veio acompanhado de um vídeo em que mostra o momento que Rafa conta a Nattan que está grávida.

Rafa fez uma dinâmica para revelar a notícia. Os dois escreveram cartas de amor um ao outro. No entanto, a mensagem da influencer foi escrita como se fosse do ponto de vista do bebê, que veio acompanhado de um vídeo mostrando o momento em que Rafa contou ao parceiro sobre a gravidez.

"Aqui vão uns fatos de quem, do futuro, metaforicamente falando, tem muito pra te contar", começou Rafa. "Sua alegria continua sendo combustível em casa. Seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une. Essa continua sendo sua característica mais apaixonante. Sua voz é meu motivo de orgulho. É necessário enfatizar isso. Ela ecoa dentro de mim desde o nosso primeiro segundo", completou.

Leia também:

▶ Intensa troca de tiros no morro do Boa Vista assusta moradores de Niterói

▶ Maricá lança programa com cursos gratuitos de línguas estrangeiras

"Desses fatos, tem também o de que eu cheguei pra mudar sua vida pra sempre. Eu adoro como isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso, anota aí. Sei que soa um pouco confuso te escrever 20 anos depois. Hoje, bem hoje, você soube de tudo. Que nesse minuto, seu coração vibrou como nunca antes. Porque hoje, você vai tornar real seu maior sonho. Modéstia à parte", afirma a ex-BBB.

Rafa continou: "Nesses fatos, também preciso mencionar que o voto com Deus é grande demais, e que essa que vos lê essa carta continua doce e brava, e vai precisar de você mais do que nunca, a partir de agora. Por todos os dias da nossa vida. Menciono aqui que confiamos em você."

Emocionada, ela finalizou: "Já estou me formando, e sinto as batidas do seu coração junto com o da mamãe. Finalizo a minha carta com a palavra que você mais esperou escutar: agora sou real e tô aqui, papai."

Casal anunciou a gravidez na noite de terça-feira (03) | Foto: Reprodução

O cantor ficou animado ao receber a notícia: "Você está grávida?", diz, surpreso, antes de abraçar a influenciadora. "Você vai ser papai!", responde Rafa. O cantor completa: "Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo". Nattan encerrou: "Te amo muito. Vou cuidar de você, e dela ou dele." No final do vídeo, é mostrado o primeiro ultrassom do bebê.