Cantora Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama; Saiba mais

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, anunciou que fará uma pausa em sua carreira musical após o dia 15 deste mês, data de sua apresentação no festival Summertime Ball, em Londres. O motivo, revelado pela artista em suas redes sociais na noite da última terça-feira (3), é um diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial

“Vinha mantendo o diagnóstico em segredo há nove semanas. Preciso processar, falar sobre… E de um abraço. Vocês me amaram nos momentos bons e difíceis. Não quero que isso seja diferente agora”, disse a cantora.

Conhecida por hits como Price Tag, Domino e Bang Bang, e em meio a uma agenda movimentada após seu recente retorno aos palcos com novos projetos, Jessie J decidiu priorizar a saúde.

“Tenho ido e voltado na ideia de ‘devo compartilhar?’. Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí. Sabendo que a mídia vai transformar isso em algo maior, mas sabendo que eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida”, explicou a artista, ao justificar sua decisão de tornar pública a doença.

Leia também:

Crítica OSG | Filme Bailarina, spin-off do universo de John Wick, chega às telonas

Em publicação emocionante, Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam a gravidez nas redes sociais



A cantora também destacou que o diagnóstico precoce tem sido um ponto de força durante o processo. “Antes do segredo vazar, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou sublinhando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”, afirmou.

Ainda assim, diante do diagnóstico, Jessie J manteve o tom leve e bem-humorado, encerrando o vídeo com uma brincadeira sobre o procedimento cirúrgico que será necessário. “É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball, pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e muita música nova”, brincou a artista.