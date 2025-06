Onda de separações? Chega ao fim o casamento de Bruno Matos, criador da Blogueirinha, e Edson Formaggio

O casamento de Bruno Matos, de 31 anos, conhecido por dar vida à Blogueirinha nas redes sociais, e Edson Formaggio, chegou ao fim após oito anos juntos. A notícia veio a público na noite deste domingo (1º), através do Instagram. O anúncio ocorreu cinco dias depois do término de Virginia e Zé Felipe.

“Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento. Foram 8 anos de história — e uma história linda, que deu super certo. Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito”, iniciou Edson, em um texto divulgado em seu perfil nas redes sociais.

Na publicação, Edson ainda afirma que o relacionamento terminou sem ressentimentos ou brigas com Bruno:



“Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes.”

Por fim, o ex-marido de Blogueirinha agradeceu o carinho dos fãs. “Agradeço a todos que sempre torceram por nós. Agradeço aos fãs do Bruno, que sempre me acolheram com tanto amor e carinho. Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele.”

A notícia chamou a atenção do público e reuniu comentários de famosos e internautas.

“É muita coincidência, primeiro a Virgínia e o Zé Felipe, agora vocês. Sei não, cheiro de marketing no ar”, disse Wanessa Wolf, criadora de conteúdo. “Vão dormir que amanhã é outro dia”, escreveu Álvaro Xaro, sugerindo que o ex casal pense melhor na decisão. “Amo vocês”, confessou Larissa Gloor.

Horas após o anúncio, Edson Formaggio voltou às redes sociais e publicou nos Stories a capa da música Nothing Breaks Like a Heart, de Miley Cyrus, cujo título significa, em tradução livre: “Nada quebra como um coração”.

Bruno Matos, a Blogueirinha, ainda não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais.