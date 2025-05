Vidente afirma que Virginia e Zé Felipe tem chances de reatarem

O fim do casamento de Virginia Zé Felipe, que parou as redes sociais essa semana, pode ter outro rumo, segundo o sensitivo Robério de Ogum, que fez uma previsão para os famosos. O casal iria completar 5 anos de relacionamento. Nesta sexta-feira (30), é o aniversário da filha mais velha dos famosos, Maria Alice.

O sensitivo Robério de Ogum, famoso por suas previsões no mundo das celebridades, usou suas redes sociais para dar mais detalhes sobre a situação conjugal no ex-casal no futuro e afirma que não será uma separação definitiva.

"O plano espiritual mostra que o carma dos dois são essências de vidas passadas. Eles reencarnaram para viver esse amor que trouxe muita sorte, sucesso (...)", disse o sensitivo.

Logo em seguida, falou que o término seria como uma pausa, um respiro: "Amor de outras vidas não termina assim", afirmou. No início de 2025, o cantor havia comentado que o relacionamento havia passado por uma crise. Alguns internautas levantaram a possibilidade da separação ser marketing.

Ainda segundo Robério de Ogum, o carma tem suas pressões: "Todo carma tem seu lado positivo, mas também traz ataques espirituais. Tentação, exageros... excesso, ambição... Tudo isso rouba a paz de espírito. E foi isso que os abalou".

"Eles cresceram demais. As tentações também foram demais. A pressa de crescer também. Eles vão passar por muitas turbulências, por muitos momentos difíceis, mas acredite: essa separação não vai se concretizar", explicou.

O vidente disse que há uma chance de volta, pois segundo ele o sentimento não acabou. "Eles vão se reaproximar, vão reatar, e isso será uma nova fase para os dois. É um momento de perturbação apenas. Os dois precisam olhar mais para a relação e não só para o sucesso".

"O reencontro vai acontecer e será ainda mais forte. Mas para isso, o casal precisará mergulhar no espiritual, buscar proteção e frear os excessos que os afastaram", encerrou sua previsão de forma otimista.