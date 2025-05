Moradores de Niterói registram a visita de dezenas de arraias na Praia das Flechas; Vídeo

Na noite da última quarta-feira (29), moradores de Niterói foram surpreendidos com a aparição de dezenas de arraias-borboletas entre as praias das Flechas e Boa Viagem, no bairro Ingá. Apesar de impressionante, a presença destes animais é comum na Baía de Guanabara, ainda que gere, a cada nova aparição, o encantamento da população.

Moradores registraram o momento em que dezenas de arraias apareceram na Praia das Flechas | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Embora considerados pacíficos, estes animais marinhos carregam uma característica que exige atenção: um ferrão venenoso na cauda, utilizado para defesa. Acidentes geralmente ocorrem quando pessoas pisam neles sem querer, o que pode resultar em ferimentos bastante dolorosos.

Alerta

A Prefeitura de Niterói aproveitou o momento das aparições para alertar os niteroienses sobre como agir ao encontrar uma arraia: não se aproxime, mesmo que o animal pareça imóvel ou inofensivo.

Também é importante ressaltar que não se deve tocar ou capturar a arraia. Além de representar um risco, essa atitude configura crime ambiental.