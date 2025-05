Sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, é assaltado a caminho de show

O sertanejo Matheus, dupla de Kauan, sofreu um assalto em São Paulo e teve seu celular levado pelos criminosos. Na noite de quinta-feira (29), o cantor contou com detalhes o crime através de uma conta secundária no Instagram.

Segundo ele, a utilização se deve ao fato de o bandido ter alterado todas as senhas em seu aparelho. Ele informou aos seguidores e fãs que teve um prejuízo de mais de R$ 700 mil.

"Gente, entrando aqui porque não consegui ainda acessar o meu perfil. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como porque assim que fui roubado já coloquei como perdido no 'buscar iPhone'", iniciou o sertanejo.

"Ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp. Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o bandido conseguiu entrar e adivinham?! Mais de R$ 700 mil reais roubados usando PIX (o banco não me contatou nenhuma vez para saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é", finalizou Matheus.

Matheus estava a caminho do evento em celebração aos 15 anos de carreira ao lado de Kauan, na quinta-feira (29). Ele disse que as coisas aconteceram muito rápido. Ele estava com o vidro do carro um pouco aberto e confessou ter se distraído. O assaltante pegou o aparelho e saiu correndo.

Cantor utilizou as redes sociais para contar o caso aos fãs | Foto: Reprodução/Instagram

Ele também aproveitou para tranquilizar os fãs, dizendo que não aconteceu nada com ele. Matheus contou que ainda não tinha vivido uma situação parecida antes: "A gente se sente abusado. Dá uma sensação estranha. Nunca tinha sido roubado antes".

Apesar da situação, Matheus comemorou a trajetória ao lado do irmão no espaço de eventos Villaggio JK, em São Paulo.