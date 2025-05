Homem é internado com coco no ânus em João Pessoa, Paraíba

Homem introduz corpo semelhante a coco no ânus - Foto: Reprodução/Freepik

Homem introduz corpo semelhante a coco no ânus - Foto: Reprodução/Freepik

Um caso inusitado ocorreu com um homem natural do município de Belém, nesta terça-feira (27). O homem foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa depois de introduzir um objeto estranho, parecido com um coco, em seu ânus.

Segundo informações de um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi chamada depois que um hospital em Belém, comunicou que havia um homem com um corpo estranho no ânus, reclamando de muita dor além de ter sangramento anormal.

Por causa da gravidade do caro e a alta perda de sangue, o homem foi encaminhado para a capital paraibana. No Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o paciente recebeu atendimento especializado e a equipe médica analisou a necessidade de realizar um procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho.