Virginia Fonseca volta a crescer nas redes após separação de Zé Felipe

Menos de 12 horas após comunicar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca registrou um salto expressivo em sua base de seguidores no Instagram. De acordo com os números desta quarta-feira (28), ela conquistou mais de 300 mil novos seguidores, recuperando parte significativa da queda que havia sofrido após seu depoimento na CPI das Apostas Esportivas.

Antes da confirmação da separação, Virginia contava com cerca de 52,7 milhões de seguidores. Já na manhã seguinte ao anúncio, o número subiu para 53 milhões, sinalizando uma reação positiva do público e um novo momento de visibilidade para a empresária digital.

Leia também:

Assessoria de Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronuncia após término; confira!

Acabou: Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento



O impacto é ainda mais relevante quando comparado à queda anterior: o dia em que mais perdeu seguidores foi 14 de maio, quando deixou de ser seguida por 241 mil contas — reflexo das críticas após seu depoimento no Senado.