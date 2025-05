Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem primeira aparição após separação e negam boatos: “Não é marketing”

Virginia Fonseca e Zé Felipe apareceram juntos em um vídeo publicado nos stories da influenciadora no Instagram - Foto: Divulgação

Virginia Fonseca e Zé Felipe apareceram juntos em um vídeo publicado nos stories da influenciadora no Instagram - Foto: Divulgação

Após anunciarem publicamente o fim do relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe apareceram juntos em um vídeo publicado nos stories da influenciadora no Instagram. Gravado em Portugal, o registro teve como objetivo esclarecer rumores e dúvidas geradas pela separação do casal.

Virginia foi direta ao reforçar que o rompimento não tem nenhuma ligação com estratégias de divulgação. “Não é marketing”, afirmou.

“Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, declarou a empresária.

A separação foi comunicada na noite da última terça-feira (27) e pegou os fãs de surpresa. Apesar do término, os dois fizeram questão de destacar o respeito mútuo e a torcida que continuam nutrindo um pelo outro.

O casal, que se casou em 2021, tem três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas seis meses. O relacionamento sempre teve grande visibilidade, com milhões de seguidores acompanhando a rotina da família nas redes sociais.

Virginia comentou que a decisão de encerrar a relação foi tomada antes que conflitos surgissem. “A gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro”, explicou.

Zé Felipe também compartilhou seus sentimentos sobre a trajetória vivida ao lado de Virginia. “Foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, três filhos abençoados, lindos, saudáveis, e acho que tudo é por eles”, disse o cantor.

Mesmo com o fim da relação amorosa, os dois destacaram que a amizade, o respeito e o carinho permanecem intactos.