Virgínia e Zé Felipe: o que a astrologia revela sobre esse momento de transformação

A influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe anunciaram, ontem, o término do casamento que durou cinco anos. Apesar do fim da união conjugal, o casal ressaltou a intenção de manter uma relação de amizade e parceria na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Mas o que os astros dizem sobre essa decisão e os caminhos que ambos parecem estar trilhando? O Astrolink explica.

Virgínia: um momento de reestruturação sob a influência de Saturno e Netuno

Virgínia, ariana com Lua em Sagitário, está passando por uma fase profunda de transformação pessoal. A recente entrada dos planetas Saturno e Netuno no signo de Áries está ativando diretamente seu Sol natal, símbolo central da identidade e vitalidade.

De acordo com o Astrolink, Saturno traz a necessidade de reestruturação, limites e amadurecimento, um chamado para enfrentar responsabilidades e transformar a imagem pessoal de maneira sólida e duradoura. Já Netuno, com sua energia nebulosa e idealista, pode difundir velhas ilusões, ao mesmo tempo em que abre espaço para novos sonhos e uma visão mais espiritualizada da vida.

Esse dueto planetário em trânsito indica que Virgínia enfrentará desafios importantes, mas também oportunidades para construir uma nova fase, mais alinhada com sua essência verdadeira. As últimas polêmicas públicas que ela vivenciou parecem já serem parte desse processo intenso de renovação.

Zé Felipe: Plutão transforma a carreira e a vida pública

O Astrolink também explica que Zé Felipe, taurino com Ascendente em Touro e Lua em Aquário, vive um momento marcado pelo trânsito de Plutão, o planeta da transformação profunda e regeneração. Esse trânsito chega na área relacionada à carreira e à imagem pública, indicando que grandes mudanças estão em curso nesse campo.

Plutão simboliza a quebra de estruturas antigas para que algo novo e mais verdadeiro possa emergir. Para Zé Felipe, isso pode significar o fim de um ciclo profissional e o início de novos projetos, que podem redefinir sua trajetória artística e seu posicionamento perante o público.

Sinastria: tensões e atração entre Marte e Vênus

Ao analisar a sinastria do casal, aparecem aspectos que ajudam a compreender o dinamismo da relação. O Marte em Escorpião de Virgínia faz oposição ao Marte em Touro de Zé Felipe, sugerindo atritos ligados ao ego e à competição. Esse confronto energético pode ter causado conflitos intensos, sobretudo em um momento em que ambos estão concentrados em suas próprias transformações pessoais.

Além disso, a Vênus em Touro de Virgínia entra em tensão com a Lua em Aquário de Zé Felipe, apontando para um descompasso emocional, em que um parceiro pode ser mais passional e o outro mais distante ou racional. Essa dinâmica gera um equilíbrio delicado entre conflito e atração, que explica o sucesso e a complexidade do casamento ao longo dos últimos cinco anos.

Um término saudável e um futuro de parceria

Mesmo diante das dificuldades e polêmicas recentes, Virgínia e Zé Felipe decidiram encerrar o ciclo conjugal mantendo o respeito e a amizade. A astrologia mostra que ambos estão em fases de mudanças profundas, o que pode ter causado atritos inevitáveis, mas também indica que a colaboração pela criação dos filhos continuará sólida.

Para o público, fica o exemplo de que o fim de uma relação não significa o fim do cuidado e da parceria — um aprendizado importante para todos que acompanham essa história.

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo, com mais de 12 milhões de usuários. É uma plataforma para adquirir autoconhecimento e melhorar sua vida por meio da astrologia, oferecendo acesso fácil e rápido ao seu mapa astral, horóscopo personalizado, sinastria do amor, tarot, nodos e ciclos lunares, guias e diversas ferramentas que ajudam a compreender o seu papel no universo e a tomar decisões. Conhecer a si próprio - e quem você ama - vai mudar a sua vida!