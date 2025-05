Assessoria de Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronuncia após término; confira!

Após a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe repercutir amplamente nas redes sociais, a assessoria dos dois se manifestou nesta quarta-feira (28), destacando que o momento é delicado e pessoal, e pedindo compreensão por parte do público e da imprensa.

Na nota oficial, os representantes reforçaram que qualquer informação a respeito da separação será divulgada somente com o aval de ambos e no tempo que considerarem apropriado. O comunicado ressalta ainda que, apesar do interesse midiático, os dois estão priorizando o bem-estar individual e o cuidado com a família nesse período de transição.

"Como responsáveis pela assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia, iremos respeitar o difícil e íntimo momento de cada um. Entendemos os questionamentos da imprensa, porém, a nós caberá divulgar somente o que o ex-casal julgar necessário e no tempo deles.”

A notícia da separação gerou forte comoção entre fãs e internautas. A influenciadora, inclusive, viu seu perfil no Instagram crescer expressivamente, ganhando mais de 250 mil novos seguidores em apenas um dia após o anúncio.