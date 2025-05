Preta Gil comemora aniversário do sobrinho ao lado da família nos Estados Unidos

A tarde da última segunda-feira (26) da cantora Preta Gil foi repleta de alegria e comemoração, na festa de aniversário de seu sobrinho, Nino, filho mais novo de Bela Gil com o empresário João Paulo Demasi.

Uma parte da família está nos Estados Unidos ao lado da cantora, para apoiar e ajudar no tratamento experimental contra o câncer. Alguns dias atrás, a cantora passou por uma consulta e realizou exames.

Leia também:

Instituto Assaí dá início à campanha do agasalho no Rio de Janeiro

Centro Cultural Abrigo de Bondes recebe a exposição 'Passeando com elas, pela arte'

Na simples comemoração, estavam, além da cantora, Bela Gil, Nino (aniversariante), e Flor Gil, de 16 anos. No momento de partir o bolo, Preta Gil teve a honra de ganhar o primeiro pedaço de bolo. “E o primeiro pedaço vai pra elaaaaaaaaa, a maior, Preta Gil", escreveu na legenda do registro que mostra o filho mais novo abraçado à tia.

Em outra publicação, Nino aparece sorrindo com o rosto sujo de bolo. "E os clássicos precisam ser respeitados [é cara no bolo e sorriso no rosto]. Obs: se atentem para bolos que não são feitos em casa, pois podem ter palitos dentro", legendou Bela.

Motivo da viagem de preta Gil

Preta Gil está nos Estados Unidos desde as últimas semanas para prosseguir com seu tratamento oncológico. A cantora recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em meados de 2023. Em sua última aparição no Domingo do Huck a famosa falou sobre o assunto. “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora, minha chance de cura está no exterior, e é para lá que vou”, confessou em abril de 2025.