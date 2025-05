Instituto Assaí dá início à campanha do agasalho no Rio de Janeiro

Responsável pelos investimentos sociais do Assaí Atacadista, o Instituto Assaí mobiliza novamente a rede e suas comunidades para mais uma edição da campanha “Agasalho a Gente Compartilha”, que acontece entre os dias 26 de maio e 15 de junho. Todas as 40 lojas da Rede no Estado do Rio de Janeiro funcionarão como pontos de coleta de roupas e cobertores em bom estado.

A iniciativa faz parte da agenda anual de ações sociais do Instituto Assaí e acontece nacionalmente desde 2011. No ano passado, a campanha arrecadou mais de 54 toneladas de roupas e agasalhos, que foram doados a instituições locais. A proposta é simples e potente: engajar clientes, colaboradores(as) e parceiros(as) a compartilharem o que não usam mais para aquecer o inverno de quem mais precisa.

Entre os itens que podem ser doados estão calças, casacos, camisetas de manga longa, meias, blusas de moletom, calçados fechados, gorros, cachecóis, luvas, edredons, mantas e cobertores. A recomendação é que as peças estejam limpas e organizadas em sacolas, separadas por público (masculino, feminino, adulto e infantil). Todas as doações permanecem nos municípios onde foram arrecadadas, fortalecendo a rede de solidariedade local.

SERVIÇO

“Agasalho a Gente Compartilha” – Campanha do Agasalho 2025

Período: de 26 de maio a 15 de junho

Pontos de coleta:

Assaí Avenida Maracanã: Avenida Maracanã, nº 1.188, Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Ayrton Senna: Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Assaí Bangu: Rua Francisco Real, nº 2.050, Bangu - Rio de Janeiro

Assaí Bangu (Av. Brasil): Av. Brasil, nº 33.809, Bangu - Rio de Janeiro

Assaí Barra da Tijuca: Av. das Américas, nº 900, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Boulevard: Rua Maxwell, nº 300, Vila Isabel - Rio de Janeiro

Assaí Campinho: Rua Domingos Lopes, nº 195, Madureira - Campinho - Rio de Janeiro

Assaí Carioca: Avenida Vicente de Carvalho, nº 909, Vila da Penha - Rio de Janeiro

Assaí Ceasa: Avenida Brasil, nº 19.001, Irajá - Rio de Janeiro

Assaí Cesário de Melo (Campo Grande): Av. Cesário de Melo, nº 3470 (Antigo Hipermercado Extra), Campo Grande - Rio de Janeiro

Assaí Cordovil: Av. Trevo das Missões, nº 410 - Rio de Janeiro

Assaí Freguesia (Jacarepaguá): Estrada de Jacarepaguá, nº 7.753, Freguesia - Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Assaí Galeão: Estrada do Galeão, nº 2.700 - Rio de Janeiro

Assaí Ilha do Governador: Avenida Maestro Paulo Silva, nº 100, Jardim Carioca - Ilha do Governador - Rio de Janeiro

Assaí Méier: R. Dias da Cruz, nº 371, Méier - Rio de Janeiro

Assaí Mendanha: Estrada do Mendanha, nº 3.457, Campo Grande - Rio de Janeiro

Assaí Pilares: Avenida Dom Hélder Câmara, nº 6.350 (Próximo à saída 4 da Linha Amarela), Pilares - Rio de Janeiro

Assaí Sabão Português: Avenida Brasil, nº 2.251, São Cristóvão - Rio de Janeiro

Assaí Santa Cruz: Av. Padre Guilherme Decaminada, nº 2.385, Santa Cruz - Rio de Janeiro

Assaí Santa Cruz Varandas: Estrada da Pedra, nº 2.500, Santa Cruz - Rio de Janeiro

Assaí Tijuca Mariz e Barros: Rua Mariz e Barros, nº 975, Tijuca - Rio de Janeiro

Assaí Alcântara: Rua Doutor Alfredo Backer, nº 605, Alcântara - São Gonçalo

Assaí Araruama: Av. Getúlio Vargas, nº 2.299, Parque Hotel - Araruama

Assaí Cabo Frio: Avenida América Central, nº 900, São Cristóvão - Cabo Frio

Assaí Campos dos Goytacazes: Av. Arthur Bernardes Trevo do Índio (Acesso à Rod. Mário Covas) - Campos dos Goytacazes

Assaí Duque de Caxias: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nº 2.973, Vila Centenário - Duque de Caxias

Assaí Duque de Caxias Parque Fluminense: Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 8.801, São Bento - Duque de Caxias

Assaí Macaé Obelisco: Avenida Lacerda Agostinho, nº 2.175, Virgem Santa – Macaé

Assaí Nilópolis: Avenida Getúlio de Moura, nº 1.983, Centro – Nilópolis

Assaí Niterói: Rua Benjamin Constant, nº 263, Largo do Barradas – Niterói

Assaí Niterói Ponte: Rua Presidente Castelo Branco, nº 161 – Niterói

Assaí Nova Iguaçu: Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1.448, Centro - Nova Iguaçu

Assaí Nova Iguaçu Via Light: Avenida Tancredo Neves, nº 3.424, Nova Iguaçu - Nova Iguaçu

Assaí Petrópolis: Estrada União e Industria, nº 870, Roseiral – Petrópolis

Assaí Raul Veiga: Estrada Raul Veiga, nº 243 - São Gonçalo

Assaí Rio Dutra: Rodovia Presidente Dutra, nº 10.521- Mesquita

Assaí São Gonçalo: R. Doutor Alberto Torres, S/N - São Gonçalo

Assaí São Gonçalo Centro: Avenida Presidente Kennedy, nº 429 - São Gonçalo

Assaí São João de Meriti: Rodovia Presidente Dutra, nº 4.301, Jardim José Bonifácio - São João de Meriti

Assaí Tribobó: Av. Fued Moises, nº 114, Tribobó - São Gonçalo

Para saber mais: https://institutoassai.org.br/agasalho-a-gente-compartilha/