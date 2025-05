Marido revela que Simone Mendes recusou R$64 milhões de bets

A cantora Simone Mendes recusou uma proposta milionária para ceder sua imagem a uma plataforma online de apostas e jogos de azar, de acordo com uma revelação feita por Kaká Diniz, marido da artista.

De acordo com Kaká, ela receberia R$64 milhões, divididos em dois anos de contrato, para fechar o negócio. Entretanto, a artista optou por não aceitar o convite.

"Simone é autêntica. A gente não fecha marca com ela que não condiz com a realidade do que ela é. A gente rejeitou R$ 64 milhões em contratos de Bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e a gente é totalmente contra essa história. É muita grana? É muita grana! Era um contrato de dois anos, R$ 32 milhões por ano. Simone não quis nem sentar na mesa para conversar", disse Kaká em entrevista ao 'Café com Ferri'.

Leia também:

À espera do primeiro filho, Carol Peixinho e Thiaguinho fazem passeio de barco em Fernando de Noronha

Filha de homenageado da Grande Rio ironiza escolha de Virginia como Rainha de Bateria



Ainda segundo Kaká, Simone não ganharia pelo percentual do que o jogador perderia, e nem mesmo precisaria divulgar nada nas redes sociais, fazendo somente a concessão de uso de sua imagem. Ainda assim, de acordo com ele, o negócio não foi visto com bons olhos.

"Era um contrato fixo pra usar a imagem dela. Ela não ia divulgar absolutamente nada na rede social. Era só para uso de imagem e ela ter que usar um boné ou blusa, de vez em quando, da marca. Nada mal para quem ganha, mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo dinheiro. Acredito que é um dinheiro amaldiçoado. Não tenho como ficar feliz em botar o dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se ferrando no vício cada vez mais desenfreado", explicou.