À espera do primeiro filho, Carol Peixinho e Thiaguinho fazem passeio de barco em Fernando de Noronha

Enquanto esperam o primeiro filho, o cantor Thiaguinho e Carol Peixinho passearam de barco em Fernando de Noronha, neste domingo (25). A influenciadora digital compartilhou com os seguidores do Instagram alguns registros do momento de lazer e tranquilidade.

“Noronha é realmente mágica!! Trouxemos Bento já para sentir essa energia surreal!!”, confessou a influenciado na legenda da postagem.

Há pouco tempo, Carol Peixinho negou que tenha engravidado por meio da FIV (fertilização in vitro), durante uma entrevista ao podcast “MaterniDelas”. Na época, a influenciadora ainda disse que havia congelado óvulos e que o cantor está muito envolvido na gestação do filho.