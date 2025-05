Freiras fazem beatbox e dançam passinho ao vivo em programa católico

Momento espontâneo no TV Pai Eterno viralizou nas redes e conquistou internautas com leveza e fé - Foto: Reprodução - Redes Sociais

As redes sociais viralizaram o momento em que as freiras Marisa e Marizele fazem beatbox e passinho durante participação no programa Família de Amor, da emissora católica TV Pai Eterno, nesta quinta-feira (22). Além das irmãs, o padre Giovane Bastos também se animou e começou a dançar.

Nas redes sociais, a TV Pai Eterno comentou sobre o momento engraçado, ressaltando a “presença, alegria e missão das religiosas”: "Vocês não estão prontos pra esse momento! As irmãs Marisa e Marizele foram falar sobre vocação na 'TV Pai Eterno'… e do nada: rolou beatbox ao vivo! Sim, elas são promotoras vocacionais da Copiosa Redenção — e além de testemunho lindo, ainda mandam ver no ritmo", ressaltou a emissora.

A alegria e a canção das freiras também encantaram os internautas, que se divertiram ao ver o show.

“Se eu tivesse 1% do molho da freira, eu estava feliz”, escreveu uma internauta.

“Amei. Isso mesmo, tem que chegar aos jovens”, disse outra.

“Deus não é tristeza. Muitas pessoas pensam que quem crê em Deus não pode se divertir. Deus é alegria”, comentou uma terceira.