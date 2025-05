Filho de Latino vive em oficina após rompimento com o pai e acusa cantor de abandono e humilhação

O filho do cantor Latino, Guilherme Rocha, de 27 anos, também chamado de Namentti, está morando em um cômodo nos fundos de uma oficina mecânica onde trabalha, em Florianópolis (SC), após ser expulso de casa e afastado da família. Seu novo lar, onde ele mora há quatro meses, foi cedido pelo patrão do jovem, que ficou sem ter onde morar.

O espaço onde ele tem pernoitado é bem simples e sem estrutura, pois as paredes não têm reboco, há apenas um ventilador antigo, as roupas estão espalhadas em um canto e um sofá é utilizado como cama. Foi nesse local que Guilherme gravou diversos vídeos em resposta às acusações feitas por Latino, seu pai.

Latino acusa o filho

O cantor Latino usou as redes sociais para dizer que seu filho Guilherme seria dependente químico e que teria agredido a própria mãe e a madrasta. No entanto, o jovem se defendeu das acusações e alega que está sendo vítima de difamação e humilhação.

Ainda de acordo com Guilherme, apenas há seis meses o cantor começou a ajudá-lo financeiramente, mas utilizava isso como uma forma de controle emocional. Além disso, ele nega que Latino tenha cumprido as obrigações legais, como o pagamento da pensão alimentícia.

"A respeito das alegações de pagamento de pensão, ele nunca pagou. Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", disse.

O jovem revelou também que não é registrado pelo artista, o que aumentou a sensação de abandono durante sua vida. “Não sou o monstro que ele descreve”, falou. Em suas publicações nas redes sociais, Guilherme mostrou sua realidade e desabafou sobre o corte de laços com o pai. Ele ainda alega que está tentando seguir sua vida com dignidade, mesmo com as adversidades emocionais e financeiras.



"Não sou esse vagabundo que meu pai tá pintando, esse monstro. Estou aqui no meu trabalho, numa oficina, atualmente durmo na frente do trabalho porque ainda não tenho condição de alugar um lugar", contou. "Estou morando aqui, foi uma escolha minha, assumo, mas estou trabalhando. E o problema é essa difamação do meu pai, o desdém, as humilhações, a arrogância, que fez com que eu não quisesse conviver com ele. Eu não queria ter razão, queria que meu pai tivesse amor por mim", encerrou.