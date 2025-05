Ex-amante de Payet realiza BO contra Souza após declarações em podcast

A advogada catarinense Larissa Natalya Ferrari, suposta ex-amante do meia francês Payet, do Vasco, realizou um Boletim de Ocorrência, contra o volante Souza, também do Vasco, após a participação do jogador em um podcast, onde ele falou sobre o caso envolvendo o companheiro de clube e Larissa.

Durante a participação no "Barbacast", o atleta afirmou que o elenco cruz-maltino riu após vir a tona as preferências sexuais do atleta. "Pô, que loucura. Isso aí a gente dá uma risada lá no clube. Não é zoar o cara. Quando eu vi a notícia, eu falei ‘que loucura'". "A gente ri, né, a gente ri, mas óbvio que a gente não vai zoar o cara, cada um tem a sua opção"", disse Souza.

O jogador também criticou a atitude da advogada e disse que ela estava usando a situação para ganhar mídia. "Está tudo muito recente, esse negócio de Justiça… Querendo ou não, a mulher lá querendo aparecer pra caramba, falando um monte de coisa. Pior que ter umas coisas que tem escrito, né? Difícil falar que não fez, mas a mulher quer mídia. Infelizmente ela tem armas, mas cada um com seu cada qual", finalizou.

Dimitri Payet está sendo investigado pela Polícia Civil, após ser acusado por Larissa, de agressão física e psicológica. Segundo a denúncia, o atleta teria praticado intimidações e manipulações emocionais durante o relacionamento extraconjugal com a vítima.

Larissa Ferrari afirma que além de ter sido agredida, era submetida a constantes humilhações, como forma de punição por parte do jogador. Essas humilhações incluíam beber urina, lamber o chão e até beber aguá do vaso sanitário.