No Maracanã, Flamengo recebe o Botafogo-PB querendo avançar na Copa do Brasil

Flamengo recebe o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, no Maracanã - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (21), contra o Botafogo-PB, às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, vitória carioca por 1x0. Com isso, o Rubro-Negro pode até empatar para avançar de fase.

O time do técnico Filipe Luís vem tentando se reencontrar na temporada. Depois de atuações questionáveis, o Fla reencontrou o bom futebol e conseguiu bons resultados. No entanto, vem de empate por 0x0 em seu último jogo, pelo Brasileirão, no clássico contra o Botafogo. A sequência de jogos e o desgaste do elenco é algo que tem preocupado internamente no clube.

O provável Flamengo para o jogo é: Matheus Cunha; Wesley (Varela), João Victor, Danilo, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves; Michael, Cebolinha e Pedro.

Já o clube paraibano vem de empate contra o Maringá, na última rodada da Série C. Na competição o Botafogo ocupa somente a 15ª posição. A equipe tenta aproveitar os desfalques do Flamengo para surpreender o adversário em seus domínios.

O Botafogo-PB deve entrar em campo com: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar, Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Silvinho, Rodrigo Alves e Denilson.

O árbitro para o confronto é Lucas Paulo Torezin (PR). Os assistentes são Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Caio Max Augusto Vieira (GO) é quem comanda o VAR.