Botafogo desiste da contratação do volante Wendel do Zenit

O Botafogo soltou uma nota nas redes sociais comunicando a desistência da contratação do volante Wendel, de 27 anos, que pertence ao Zenit da Rússia. No comunicado, o clube alegou "questões geopolíticas", para voltar atrás na negociação e desfazer o acordo com os russos.

Wendel foi anunciado pelo alvinegro no dia 26 de janeiro. O acordo entre as partes era que, o jogador terminasse a temporada europeia e se apresentasse ao Botafogo em junho, para atuar na Copa do Mundo de Clubes. Os cariocas pagariam 20 milhões de euros pelo volante.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, durante uma partida do Campeonato Russo, fazendo com que ele perdesse o restante da temporada europeia. Wendel chegou ao Brasil na semana passada, para tratar da lesão.

No comunicado, o clube alegou que "proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe - especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano".

Confira a nota completa publicada pelo Alvinegro:

O Botafogo comunica que, em comum acordo com o Zenit, firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava acertado para se apresentar ao Clube na janela de transferências do meio do ano.

Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe - especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano.



O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo de negociação. Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça a sua grandeza.



A Wendel, o Clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a Gloriosa Camisa, desejando sucesso na continuidade da carreira. O Botafogo segue atuante no mercado e em busca de reforços para a próxima janela de transferências e sequência da temporada 2025.