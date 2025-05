Após polêmica e demissão, Padre Fábio de Melo fala sobre o ódio na internet: 'Estou a um passo de desistir'

Depois de ser alvo de ataques de internautas, por causa do episódio da demissão de um funcionário de uma padaria, o padre Fábio de Melo fez um desabafo nas redes sociais, nessa terça-feira (20).

O líder religioso passou por uma experiência desagradável em uma padaria, pois de acordo com ele, o gerente do estabelecimento o tratou de forma grosseira. Depois de trazer o caso a público, o funcionário perdeu o emprego. Após esses acontecimentos, o padre Fábio de Melo tem sido alvo de muitas críticas e ofensas. “As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo”, escreveu, “Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros”, disse.

Leia também:

Banco de leite do Rocha Faria fortalece rede de cuidado com recém-nascidos

'Tá dominado!' Depois de rodar o mundo, funkeiro de São Gonçalo volta a sonhar com os palcos

Ainda segundo Fábio, o espaço virtual aumenta atitudes cruéis e julgamentos sem pensar. “As redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente”, atestou, “Os ataques vem daqueles que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções”. Também falou sobre o amigo que estava com ele no momento da discussão no estabelecimento, pois o rapaz havia sido apontado como produtos de conteúdo adulto, o que mais tarde o próprio rapaz já desmentiu.

No final de seu desabafo, o padre Fábio de Melo se queixou sobre o impacto do ódio virtual, que de acordo com ele, ocorre por meio de calúnias e ataques às pessoas. "Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas", continuou. O religioso está lutando contra a depressão desde o início do ano, ele também comentou sobre a pressão da exposição digital. "Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. Pois você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual".