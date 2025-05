Eduardo Costa explica visual careca e revela motivo da queda de cabelo

Após aparecer careca nas redes sociais, o cantor sertanejo Eduardo Costa, de 46 anos, quebrou o silêncio sobre o novo visual e explicou que a mudança se deve a um transplante capilar, motivado por problemas de queda de cabelo. O artista também rebateu críticas e afirmou que prefere ser reconhecido por sua inteligência e talento, não pela aparência.

“Nunca me achei um homem bonito. Nem perto disso. Sempre me achei muito comum. Mas, culturalmente, sou um sujeito interessante, e inteligência vale mais do que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza”, disse o artista.

Leia também:

Acadêmicos de Niterói abre inscrições do workshop seletivo para ala de passistas

Faetec abre mais de 4 mil vagas para cursos técnicos, especializações e graduação

Eduardo Costa ainda comentou sobre sua vontade de evoluir como pessoa, destacando que sua conexão com a fé proporciona a busca por conhecimento. “A minha busca de saber não é para querer ser melhor do que ninguém. Minha busca pela filosofia, pelo intelecto, é de Deus”, comentou.

Motivo da falta de cabelo

A falta dos fios é temporária, pois o cantor passou por um transplante capilar. Eduardo já realizou uma apresentação mostrando a fase inicial do procedimento e explicou o que o motivou a passar por isso, em uma entrevista. O cantor revelou que estava com o cabelo muito ralo porque usava anabolizantes no passado, mas também houve a contribuição do estresse da pandemia e da perda natural dos fios.