Luana Piovani responde Zé Felipe após ser chamada de "Matusalém" pelo cantor

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, respondeu nas redes sociais o cantor Zé Felipe, de 27, após o artista postar um vídeo chamando Luana de "Matusalém". O xingamento veio após diversas publicações realizadas por Piovani, criticando a participação de Vírginia Fonseca, esposa do cantor, na "CPI das Bets". A atriz aproveitou para opinar sobre a atuação das casas de apostas no Brasil.

Após as primeiras publicações de Luana, Zé Felipe postou um vídeo em seu perfil em que falava: "Acordei já com a notícia de Matusalém querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus Cristo, filha, Matusalém”, um tempo depois, o cantor apagou o vídeo.

A resposta da artistas não demorou muito pra vir: "O machismo ainda persiste no debate público. Ignorantes não têm vocabulário, linha de raciocínio e tampouco retórica".

A treta entre as famosos teve início após a participação da influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, na "CPI das Bets". A esposa de Zé Felipe, foi convocado pela relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), com o argumento de que "nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades".

Após o fim da participação de Virginia, Piovani realizou uma sequência de publicações criticando a famosa. "Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando de Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", disse.

Em outra postagem ela escreveu: "Nem todo dinheiro traz paz. Nem toda influência é neutra. E nem toda a escolha é só sua quando você carrega milhares de seguidores com você. Virgínia não é sua amiga. Ela lucra com o seu fracasso. Ela vence com sua derrota".

Por fim, Luana também criticou a atuação do governo em relação as casas de apostas online e até o Presidente Lula: "Você sabia que o presidente desse caos chamado Brasil permite que as Betas sejam legais? Aplausos pro presidente dessa república de bananas. O estado legalizou essa merda! Temos que pressionar a todos! Congresso, juízes, Lula, promotores", apinou a artista.

Postagem de Luana Piovani | Foto: Reprodução/instagram

Atriz compartilhou desenho ironizando a famosa | Foto: Reprodução/Instagram

Atriz postou texto acusando a famosa | Foto: Reprodução/Instagram