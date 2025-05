Decisão judicial: Ex-BBB perde recurso e terá que pagar R$ 20 mil a Ratinho

Iniciada em 2022, a briga judicial entre Ariadna Arantes e Ratinho ganhou um novo capítulo. Após derrota em duas instâncias, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a influenciadora, por unanimidade, a pagar R$ 20 mil de indenização ao comunicador.

Tudo começou quando a ex-BBB afirmou que o apresentador traía a esposa nos bastidores do SBT. De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, eles seguiram o relator do caso, Marco Buzzi, por unanimidade, e a ré será intimada em breve.

Relembre o caso

A briga entre os dois começou quando Ariadna insinuou que o comunicador teria traído a esposa nos bastidores de seu programa no SBT.

A insinuação causou revolta ao apresentador e acabou indo parar na Justiça. Na sentença, Ariadna sofreu derrota com a condenação de indenizar o apresentador em R$ 20 mil. Ela, porém, apresentou seu recurso, levando o processo para outra instância, mas perdeu novamente.

A ex-BBB havia argumentado que o caso começou porque ela desejava defender uma amiga que foi criticada por Ratinho. Ela disse ainda que a publicação que gerou a polêmica não lhe rendeu lucro algum. Só que, como consta na decisão, isso não é motivo suficiente para afastar o caráter reprovável de sua conduta.